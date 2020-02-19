حالة نفسية سيئة.. 5 معلومات لا تعرفها عن الإعلامي عمرو نجيب بعد وفاته





وكشف زملاء الإعلامي عمرو نجيب أن المذيع اختفى لأيام قليلة بعد وفاة والدته منذ فترة قريبة، ودخل في حالة نفسية سيئة.





نرصد 5 معلومات عن الإعلامى عمرو نجيب والذى شارك فى عدد من الأعمال الفنية كممثل.





- ولد عمرو نجيب فى القاهرة و تخرج في جامعة القاهرة.





- كان يعمل في قناة "نايل لايف" وانتقل إلى قناة العائلة منذ أشهر قليلة.





- شارك فى عديد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها "همام فى أمستردام"، الذى شهد بدايته فى دور ثانوى، وقدم بعدها مسلسلات "أحزان مريم"، و"الشارد" و"القاهرة 2000".





- كان آخر أعماله التمثيلية "شنطة حمزة" مع الفنان حمادة هلال.





- توفيت والدته منذ شهر تقريبا وهو ما أثر على نفسيته، وذلك قبل أن يتعرض إلى أزمة قلبية.