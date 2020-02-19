حالة نفسية سيئة.. 5 معلومات لا تعرفها عن الإعلامي عمرو نجيب بعد وفاته

نرصد 5 معلومات عن الإعلامى عمرو نجيب والذى شارك فى عدد من الأعمال الفنية كممثل.
- ولد عمرو نجيب فى القاهرة وتخرج في جامعة القاهرة.
- كان يعمل في قناة "نايل لايف" وانتقل إلى قناة العائلة منذ أشهر قليلة.
- شارك فى عديد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها "همام فى أمستردام"، الذى شهد بدايته فى دور ثانوى، وقدم بعدها مسلسلات "أحزان مريم"، و"الشارد" و"القاهرة 2000".
- كان آخر أعماله التمثيلية "شنطة حمزة" مع الفنان حمادة هلال.
- توفيت والدته منذ شهر تقريبا وهو ما أثر على نفسيته، وذلك قبل أن يتعرض إلى أزمة قلبية.