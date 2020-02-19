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رياضة

أخبار الرياضة.. إصابة نجم الزمالك قبل السوبر.. ميدو يسخر من كارتيرون

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:51 م
ميدو وشيكابالا
ميدو وشيكابالا
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عبدالله هشام
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية على مدار اليوم الأربعاء 19-2-2020  والتي جاءت كالآتي:

وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقبل ساعات من مواجهة الفريق الأحمر للكرة أمام الزمالك.

زينت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي العهد ونائب رئيس الدولة ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إنه سعيد بتواجد فريقه بالإمارات، ولكن الزمالك يعاني من أسبوع صعب بعد العودة من قطر ثم مصر والإمارات بعدها، ولكن في النهاية الزمالك جاهز للمواجهة الهامة، ويتشوق لهذه المباراة ويعلم أنها أمام فريق صعب للغاية لم يخسر محليا طوال ١٥ مباراة متتالية. 

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي إن مباراة فريقه أمام الزمالك في كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، هامة للغاية، مشددا على أن اللقاء يختلف تماما عن السوبر الأفريقي أو الدوري الممتاز، وفريقه استعد جيدا لهذه المواجهة وقادر على الفوز، وسعدت باللعب في الإمارات على كأس غالية مثل السوبر المصري. 

أبدى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق تعجبه من موعد تدريب الفريق الأبيض الأخير قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي والتى تقام غدا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تلقى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضربة قوية قبل مواجهة منافسه التقليدى النادى الأهلي فى مباراة السوبر المصري غدا الخميس.

وصف أسطورة الكرة الهولندية السابق، رود خوليت، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالـ"غشاش".

سلط النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق مصر المقاصة الضوء على مباراة السوبر المصري بين النادى الأهلى وغريمه التقليدي النادي الزمالك غدا الخميس.

أجرت فضائية "أون سبورت"، تقريرا مصورا مع عدد من قدامي قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، قبل انطلاق قمة السوبر التي تجمع بينهما غدا "الخميس".

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة عن اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأطقم التحكيمية الخاصة بتقنية الفيديو المعروفة بـ var.

حقق الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حلم الطفل السوري محمد خميس الغجر، الذي فقد جزءًا من ساقه في إحدى تفجيرات بلاده، بإهدائه قميص الريدز وحذاء يحملان توقيعه.
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