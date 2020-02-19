AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بوركينافاسو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:41 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضـــا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبب بمقتل وجرح وخطف عدد من الأشخاص.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.


وقتل 24 شخصًا على الأقل وجرح وخطف 18 آخرون في هجوم الأحد على قرية بانسي شمال بوركينا فاسو. وقال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري في بيان إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصًا، بينهم قسّ كنيسة بروتستنتية، مشيرًا إلى إصابة واختطاف 18 شخصًا آخر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تدين تفجير فندق بوسط الصومال وتؤكد رفضها للعنف والإرهاب

أول تعليق من السعودية على الهجوم بموقع عسكري شمال بوركينا فاسو

"التعاون الإسلامي" تعلق على الهجوم الإرهابي في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو

السعودية تدين الهجوم على قاعدة عسكرية شمال كينيا

السعودية تدين تفجير الصومال

السعودية تجدد رفضها وإدانتها للإرهاب في اليمن والصومال والنيجر

ترشيحاتنا

حقيقة وقوع مشاجرة بالجنازير بين طالبات مدرسة في إمبابة

طريقة عمل تشيز كيك.. بالخطوات والصور

منعه هاني شاكر فقاضى التشكيليين.. حمو بيكا يثير الجدل بدعواه في مجلس الدولة

أخبار الحوادث.. أم تدفن رضيعتها حية.. موظف حكومي ينصب على 6 مواطنين

راقصة وأغانٍ شعبية داخل فصل دراسي بالمنوفية.. القصة الكاملة

دولة القرصنة.. أردوغان يعلن عن تصعيد جديد في شرق البحر المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك صيفي.. هنا الزاهد تودع الشتاء بإطلالة مبهجة

بـ 3 جنيهات.. طريقة استخدام حمض الفوليك في تطويل الشعر

حادث مؤسف.. أراد أن يعد مفاجأة رومانسية لحبيبته فانتهى به الحال في المستشفى