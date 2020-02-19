السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بوركينافاسو

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبب بمقتل وجرح وخطف عدد من الأشخاص.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.





وقتل 24 شخصًا على الأقل وجرح وخطف 18 آخرون في هجوم الأحد على قرية بانسي شمال بوركينا فاسو. وقال حاكم المنطقة العقيد سالفو كابوري في بيان إن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 24 شخصًا، بينهم قسّ كنيسة بروتستنتية، مشيرًا إلى إصابة واختطاف 18 شخصًا آخر.



