حق أخويا في التعويض.. شقيق شهيد الشهامة في المنيا يوجه رسالة لوزير النقل

طالب أحمد سيد أحمد عثمان شقيق إسلام سيد خفير مزلقان سمالوط شمال المنيا والذى ضحّى بحياته وقام بإنقاذ أحد المواطنين كان يريد عبور المزلقان خلال مرور القطار، بحق شقيقه فى التعويض المالي من الهيئة.

وقال "أحمد" إن حق شقيقه حائر بين شركة الخدمات بالسكك الحديدية وهيئة سكك حديد مصر، خاصة أن شقيقه كان ملحقاً بالعمل فرد أمن بالشركة ونظرًا للعجز في عدد الخفراء تم إلحاقه بالعمل كخفير مزلقان.

وأوضح أن الشركة والهيئة لم يعوضا شقيقة الذى توفى أثناء العمل ولم نجد سوى نعي فقط من الهيئة علي وفاته وشهامته رغم أن وفاته كانت أثناء العمل بالمزلقان.

وأكد أن شقيقه طالب أكثر من مرة بضرورة تواجد فنى مزلقان فى ورديته طبقا لتعليمات الهيئة ولكن كل مرة كان يهدد بالفصل أو النقل لأماكن بعيدة وتشغيله ساعات عمل إضافية دون أجر وورديات ليلية رغم أن هذه الورديات لها تعليمات خاصة.





ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من عمليات النجدة بمصرع خفير مزلقان معصرة سمالوط في شمال المحافظة، وتبين أن القطار صدمه أثناء محاولته إنقاذ مواطن خالف تعليمات المرور إن الفقيد 27 سنة ويدعى "إسلام سيد أحمد عثمان"، ويقيم بشارع سعد زغلول بمدينة المنيا حيث نجح خفير المزلقان في إنقاذ المواطن بعد أن توجه إليه ودفعه بعيدًا عن القضبان، غير أن القدر لم يمهله ولقي مصرعه أسفل عجلات القطار.





من جانبها أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا تضمن قالت فيه فقدت هيئة السكة الحديد اليوم أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "إسلام سيد أحمد" خفير مزلقان معصرة سمالوط، فبعد أن تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و ٨٣٢ وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط (المطور) وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية حاول أحد المواطنين مُخالفة ذلك كله والعبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار رافضًا الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا علي سلامته مما عرض حياته للخطر الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب لإنقاذه ودفع حياته ثمنًا لشجاعته إذ اصطدم به القطار ١٨٥ ودهسه في الحال.





ونعي المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب من رجال الهيئة سائلاً المولي عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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