موعد فتح باب التقدم لـ رياض الأطفال بالمدرسة الدولية بالإسماعيلية

اعتبارا من يوم 14 مارس المقبل ولمدة أسبوع.





جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الاسماعيلية لجلسة اجتماع مجلس ادارة المجمع التعليمى والتى عقدها المحافظ بحضور كل من الدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزا رة التربية والتعليم بالمحافظة ورضا حسام الدين ابراهيم مدير عام المجمع التعليمي والمهندس محمد عبده مدير الابنية التعليمية بالاسماعيلية .





وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة أهم وأبرز الانجازات التى تحققت بمدارس المجمع التعليمى خلال تلك الفترة ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير لكافة القطاعات بالمجمع كما أشار وكيل التربية والتعليم الي حرص الوزارة علي تقديم خدمة تعليمية مميزة لابناء المنطقة.

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، الموافقة على تحيد موعد قبول طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الدولية بالمجمع التعليمى للغات