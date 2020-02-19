المؤتمر الأول للتمريض بالمنيا يناقش الارتقاء بمعايير الجودة ومواكبة التكنولوجيا

اختتمت كلية التمريض بجامعة المنيا مؤتمرها العلمي السنوي الأول، الذي عقد بعنوان "التميز في إدارة التمريض" برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتورة عزة محمد حافظ عميد الكلية، وبالتعاون مع النقابة الفرعية للتمريض بالمحافظة بهدف تطوير التعليم التمريضي، والارتقاء بمعايير الجودة والرعاية الصحية للمرضي، وتحسين بيئة العمل التمريضية، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية المتقدمة في إدارة التمريض.





شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، والدكتورة هدى عبد العظيم محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة يسرية السيد حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية





ناقش المؤتمر العديد من المحاور عن، الإدارة الصحية التمريضية وآثارها على المجتمع المحلي المحيط والبحث العلمي، بالإضافة إلى التطور الوظيفي لمهنة التمريض، ودور التمريض الابتكاري والإبداعي، ومرونة التعامل مع الآخرين، وكيفية التعامل مع ضغوط العمل، والقيادات الاحترافية.





وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا تسعى من خلال كلياتها لتحقيق رسالتها في تطوير خدماتها التعليمية والخدمية في المجالات المختلفة وبخاصةً في المجال الطبي، والتمريض؛ لتقديم تعليم تمريضي يستوفى معايير الجودة ويحث على احترام أخلاقيات المهنة، ويلبى احتياجات المؤسسات الصحية، إلي جانب إنتاج أبحاث علمية تساهم فى رفع كفاءة الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات المجتمعية لتنمية البيئة المحلية فى إطار من الحداثة والتنافسية، التي تحافظ على اعتمادها الأكاديمي.





من جانبها قالت الدكتورة عزة حافظ عميد الكلية إن المؤتمر طرح رؤيته ومبادرته نحو الارتقاء بمهنة التمريض وما يواجه القطاع من مشكلات، وفتح باب النقاش في مجالات التمريض المختلفة، وتبادل الرؤى والخبرات بين العلماء والمتخصصين بمختلف الجامعات والمؤسسات ذات الصلة، وكذلك إثراء الحركة العلمية، والبحثية، والتي من شأنها الخروج بتوصيات هامة وفاعلة لمنتسبي المهنة.





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