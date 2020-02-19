مقامرة سلطان الارهاب الخاسرة .. فخ الشمال السوري يطبق على أردوغان.. صف عربي موحد ودعم روسي ضد الاحتلال التركي للأراضي العربية.. ومعارضة داخلية صاخبة ضد التوسع الاستعماري

الجيش السوري يحقق نجاحات متتالية في استعادة السيطرة على إدلب وحلب

الخلاف حول سوريا يقف عقبة في طريق نقاء العلاقات التركية الروسية

أردوغان مجبر على التفاوض مع الأسد لتأمين الحدود التركية

انتقادات من مؤسسي لحزب العدالة والتنمية لسياسة أردوغان تجاه سوريا





تلوح في الأفق نهاية الدور والوجود العسكري التركي في سوريا مع إحراز الجيش السوري نجاحات متتالية في استعادة السيطرة على آخر معاقل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في محافظة إدلب .





وبحسب مجلة "ذا ناشونال إنترست" الأمريكية، نجح الجيش السوري في السيطرة على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة دمشق بمحافظة حلب، وتأمين الأخيرة ضد قصفات المدفعية من جانب الفصائل الموالية لتركيا.





وأضافت المجلة أن التطورات الأخيرة في الشمال السوري تكشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فشل، ليس فقط في تحقيق هدفه بإسقاط النظام السوري، وإنما كذلك في إقناع روسيا بوجهة النظر التركية حول سوريا.













وبالرغم من تنامي العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين تركيا وروسيا مؤخرًا، يقف الوضع في إدلب وسوريا بشكل عام عقبة في طريق نقاء العلاقات التركية الروسية من الشوائب، فرهان أردوغان الأخير في سوريا كان استمالة روسيا إلى جانبه، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يفوت فرصة لإبعاد يد أردوغان عن سوريا وتضييق الخيارات التركية في الأزمة السورية.





وتابعت المجلة أن الدعم العسكري الروسي للحكومة السورية كان حاسمًا في هزيمة الفصائل المعارضة المسلحة، لا سيما تلك الموالية لأنقرة، وبالتوازي مع فقدان الأخيرة مزيدًا من الأراضي كل يوم في شمال سوريا، تتعافى تدريجيًا العلاقات السورية مع كل من السعودية والإمارات.





ومن حيث أراد أردوغان قبل سنوات أن تتحول تركيا إلى نموذج إقليمي للديمقراطية والتنمية، انتهى به الحال إلى عزلة إقليمية ودولية متزايدة، ومن حيث أراد عزل الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد عربيًا، انتهى به الحال إلى وحدة صف العالم العربي ضده وضد تدخله الاستعماري في سوريا.





وأشارت المجلة إلى أن مصير الوجود العسكري التركي في سوريا أصبح رهنًا بالموقف الروسي، وتلك لا شك هزيمة موجعة لأردوغان، قياسًا بطموحه قبل سنوات بشأن الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد وضم سوريا إلى فلك النفوذ التركي، أما الأكثر إذلالًا لأردوغان فهو أنه مجبر على التفاوض والاتفاق مع الحكومة السورية، ليس فقط للسيطرة على موقف القوات الكردية المناهضة لتركيا في شمال سوريا، وإنما لضمان ألا تنقلب الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا ضدها وتبدأ بمهاجمتها بمجرد استعادة الجيش السوري السيطرة كاملة على إدلب.





داخليًا، وحتى من قبل إطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية التركية في الشمال السوري أكتوبر الماضي، يواجه أردوغان انتقادات وضغوطًا متزايدة من جبهات عدة، في مقدمتها ثلاثة من الآباء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، والذين انشقوا عنه فيما بعد رفضًا لسياسات أردوغان، وهم الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول، ورئيس الوزراء الاسبق أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد والخارجية الأسبق والسياسي البارز علي باباجان، وقد غدا هؤلاء الثلاثة من أعلى الأصوات الرافضة لسياسة أردوغان تجاه سوريا، وتبعًا لذلك، تتعالى داخل تركيا الأصوات المعارضة لإفساد أردوغان علاقات تركيا مع جوارها العربي، لا سيما مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.





وفضلًا عن ذلك، أحيا التدخل التركي في سوريا حزازات قديمة من عهد الإمبراطورية العثمانية البائدة مع شعوب وقوميات عدة بالمنطقة، وتسبب في موجة من الاعتراف الدولي بالمذابح العثمانية ضد الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى، وفي اللحظة الراهنة يمكن القول إن هناك ما يشبه جبهة موحدة من العرب والأكراد والأرمن واليونان ضد التوسع الاستعماري التركي في شمال سوريا ومنطقة شرق المتوسط بوجه أعم.





وفي تقرير نشره موقع "أحوال" التركي، ذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبنى سياسة عدوانية توسعية خلال العقد الأخير، وحتى فيما قبل هذا العقد الأخير عندما رفعت السياسة الخارجية التركية شعار "صفر مشاكل مع الجيران"، كان أردوغان يتبنى سياسة إشكالية ترتكز على تصورات إعادة إحياء الخلافة العثمانية وأوهام زعامة العالم الإسلامي، وليست تلك سوى تجليات لمدرسة عتيقة في التفكير الاستعماري.





وأيا كان مدى قبول أو رفض الشعب التركي لسياسات أردوغان، فقد بات موقف البلاد في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط بوجه عام سيئًا للغاية، ومع ذلك لم يزل أردوغان متمسكًا بمناورات سياسته الخارجية اليائسة، التي تجازف بتفجير مزيد من الصراعات في منطقة ملتهبة أصلًا.





وأضاف الموقع أن تتبع مسار تصاعد نزعة المغامرة المتهورة في السياسة الخارجية التركية ينتهي بنا عند نقطة بداية محددة، هي محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، والتي أتاحت فرصة انتظرها أردوغان طويلًا لإحكام قبضته على الداخل التركي.





وفي الواقع، تعمد الحكومة التركية إلى خلق انطباع لدى الشارع بأن سياستها الخارجية ناجحة وقوية من خلال تأسيس خطاب متشدد بشأن المصالح الوطنية، بغرض محاصرة أحزاب المعارضة بالداخل واحتكار ورقة الدفاع عن مصالح الوطن.





ولهذا المفهوم المطاط الضبابي، مصلحة الوطن، تأثير يشل أحزاب وحركات المعارضة التركية، إذ تقف عاجزة عن بلورة خطاب أو رواية مضادة لرواية النظام من دون أن تتعرض وطنيتها للتشكيك والطعن.





وأضاف الموقع أنه بعد تسع سنوات من التورط المتصاعد في الحرب السورية، لا يبدو أن أنقرة قد حققت أيًا من أهداف هذا التدخل، وإنما وضعت نفسها في موقف هش وضعيف ولا يمكن الدفاع عنه أمام الحكومة السورية ودول أخرى بالمنطقة وقوى عظمى معنية بالحرب السورية. ومن الناحية العسكرية البحتة، تزداد صعوبة وحرج موقف تركيا وقواتها داخل الأراضي السورية والجماعات الإرهابية الموالية لها، وخاصة في إدلب.





وخلص الموقع إلى أن أردوغان بات يشكل خطرًا جسيمًا على استقرار المنطقة، وبسبب حرقه لجسوره مع الغرب ومغامراته العسكرية الخارجية اليائسة، يمكن أن يشعل سلسلة من الحروب من شأنها تمزيق منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط.



