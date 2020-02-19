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تعليم

من أجل ابتسامة هوليود يوم علمي بطب أسنان المنيا بحضور 5 جامعات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اختتمت كلية طب الأسنان بجامعة المنيا فعاليات اليوم العلمي الذي نظمه قسم الاستعاضة السنية المثبتة بالكلية لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في مجال التركيبات الثابتة بين أطباء الأسنان لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمجتمع، تحت رعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان .

حاضر فعاليات وجلسات اليوم العلمي أعضاء هيئة التدريس ورؤساء أقسام التركيبات السنية المثبتة بجامعات القاهرة وبني سويف وجنوب الوادي وأسيوط والمنيا والدكتورة منال رفيع رئيس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بطب أسنان المنيا، والدكتور عبد الله عاطف مدير  وحدة التعليم المستمر.

وأكد الدكتور ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان على أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية لكونها فرصة للتواصل المباشر مع الأساتذة المتخصصين من الجامعات المختلفة بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع مختلف أطباء الأسنان بمحافظة المنيا، واطلاعهم على جميع نتائج أحدث الأبحاث التي أُجريت بقسم الإستعاضة السنية المثبتة في مجالات التركيبات التجميلية وابتسامة هوليود وكيفية التعامل مع مرضى الأسنان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أنه خلال فعاليات اليوم تم إلقاء الضوء على أحدث المستجدات البحثية في مجال الاستعاضة السنية المثبتة، وكيفية إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة والكمبيوتر الرقمي والطابعات ثلاثية الأبعاد و CAD CAM  والذكاء الإصطناعي في تصميم الإبتسامة، وتصميم التركيبات السنية التجميلية لكافة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، والمعوقات التي تواجه طبيب الأسنان.

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