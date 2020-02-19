المؤتمر: الإعلاميون الأفارقة سفراء السياحة المصرية داخل القارة السمراء

أكد حزب المؤتمر، على أهمية قيام قيام وفد الإذاعيين والإعلاميين الأفارقة بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمناطق الاثرية والسياحية المصرية للتعرف على الأماكن التاريخية بمصر وعظمة الحضارة الفرعونية.





وقال جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمى باسم الحزب فى تصريح له ان الإذاعيين والإعلاميين الافارقة من خلال هذه الزيارات سيكونون سفراء لدى دول القارة السمراء للترويج للسياحة المصرية داخل افريقيا وتشجيع الأشقاء الافارقة على القيام بجولات وزيارات سياحية داخل مختلف المحافظات والمدن الاثرية والسياحية المصرية ، خاصة ان الإعلاميين والإذاعيبن من المتدربين الافارقة ابدوا إعجابهم وانبهارهم الشديدين بالحضارة والتاريخ المصري القديم وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت أحد أحلامهم التي تحققت.





وطالب " سيف " وزارة السياحة والاثار بالترويج والدعاية لمثل هذه الزيارات داخل جميع دول القارة السمراء من خلال التعاون مع مختلف وسائل الاعلام الافريقية ، مؤكدا ان مثل هذه الزيارات سيكون لها اثارها الايجابية الكبيرة للترويج للسياحة والاثار المصرية داخل مختلف الدول الافريقية.





تجدر الاشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى ضمن البرنامج الترفيهي والسياحي المعد لفعاليات دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية رقم ٢١ والتي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية ويحرص مركز التدريب والدراسات الإعلامية على توفير المحاضرات النظرية والعملية للدارسين الافارقة في كافة التخصصات الإعلامية ويتكون الوفد الافريقى من ٨ دول إفريقية وهي الجزائر وتشاد وموريتانيا والسودان ونيجيريا وغينيا كوناكري وسيراليون وجيبوتى.