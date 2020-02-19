انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال





حضر فعاليات حفل الافتتاح عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني والعقيد محمد الشيوي مدير فرع الانشطة بمنتجع جويل سبورتس سيتي الذي يستضيف فعاليات المسابقة نائبا عن العميد ياسر السمان مدير عام المنتجع، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ لاعبا ولاعبة من أفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة.









أكد عمرو الطحاوي خلال كلمته علي الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في الدمج المجتمعي للاعبين من خلال الرياضة موجها التحية لكل الابطال الحاضرين للمسابقة وللدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور يوميا لهم.









من جانبه أعرب العقيد محمد الشيوي عن سعادته الدائمة لاستضافة منتجع جويل سبورتس سيتي لفعاليات الاولمبياد الخاص المصري ، متمنيا كل التوفيق لكل اللاعبين المشاركين بتحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة.









وبدأت فعاليات اليوم وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص الدولي بإقامة حفل افتتاح المسابقة والذي اشتمل علي دخول الاعلام مصر والاولمبياد الخاص ويونيفاي ايجيبت ثم تلاها طابور عرض الهيئات المشاركة واللاعبين وعزف السلام الوطني وكلمات لكبار الشخصيات باليوم ثم إلقاء قسم اللاعبين وإيقاد شعلة الالعاب لتبدأ المسابقة رسميا.