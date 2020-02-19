AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:32 م
رفع الأثقال
رفع الأثقال
Advertisements
عبدالله هشام
انطلقت اليوم الاربعاء فعاليات المسابقة الوطنية للاولمبياد الخاص المصري لرياضة رفع الاثقال والتي تستمر حتي غد الخميس تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات WE وكوكاكولا.


حضر فعاليات حفل الافتتاح عمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني والعقيد محمد الشيوي مدير فرع الانشطة بمنتجع جويل سبورتس سيتي الذي يستضيف فعاليات المسابقة نائبا عن العميد ياسر السمان مدير عام المنتجع، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ لاعبا ولاعبة من أفرع الأولمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة.


أكد عمرو الطحاوي خلال كلمته علي الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص المصري في الدمج المجتمعي للاعبين من خلال الرياضة موجها التحية لكل الابطال الحاضرين للمسابقة وللدعم الكبير الذي يقدمه أولياء الأمور يوميا لهم.


من جانبه أعرب العقيد محمد الشيوي عن سعادته الدائمة لاستضافة منتجع جويل سبورتس سيتي لفعاليات الاولمبياد الخاص المصري ، متمنيا كل التوفيق لكل اللاعبين المشاركين بتحقيق المزيد من الميداليات المتنوعة.


وبدأت فعاليات اليوم وفقا لقواعد الاولمبياد الخاص الدولي بإقامة حفل افتتاح المسابقة والذي اشتمل علي دخول الاعلام مصر والاولمبياد الخاص ويونيفاي ايجيبت ثم تلاها طابور عرض الهيئات المشاركة واللاعبين وعزف السلام الوطني وكلمات لكبار الشخصيات باليوم ثم إلقاء قسم اللاعبين وإيقاد شعلة الالعاب لتبدأ المسابقة رسميا.
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
انطلاق المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رفع الأثقال
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعثة الأولمبياد الخاص تطير إلى البحرين للمشاركة بكأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية

مشاركة مثمرة لأبطال الأولمبياد الخاص في بطولة السباحة للمدارس والجامعات والمعاهد

حصاد وفير من الميداليات المتنوعة.. فوز مصر بتنظيم أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص برعاية الرئيس السيسي.. التجديد للمهندس أيمن عبد الوهاب رئيساً إقليمياً

717 لاعبا ولاعبة بألعاب الأولمبياد الخاص في القاهرة الكبرى

مباريات التقسيم تواصل انطلاقها في أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص

مدحت صالح يحيي حفل افتتاح دورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص تحت رعاية السيسي اليوم

ترشيحاتنا

هل يجوز التطهر من البول بالمناديل دون الاستنجاء عند الصلاة.. عالم أزهري يجيب

أسعار ميتسوبيشي mitsubishi اليوم في مصر بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. صور

شاهد.. تلاميذ يرقصون على أغنية حسن شاكوش خلال احتفال المدرسة بمرور 100 يوم على بدء الدراسة

بيان عاجل للحكومة بعد فساد 20% من محصول القمح

زوجة شريف رمزي تُشعل الإنستجرام بـ بنطلون شارلستون

ممثل منظمة الصحة العالمية: حالة حاملة واحدة فقط لفيروس كورونا بمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة

قصة تخصيص أول رقم هاتف للطوارئ في العالم؟.. تفاصيل مثيرة