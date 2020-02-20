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فن

مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم عادل إمام ويوسف معاطى

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:06 م
عادل إمام
عادل إمام
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أحمد إبراهيم

تنطلق مساء الجمعة ٢٨ فبراير فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ٦٨ والذى يشهد العديد من المفاجآت والأحداث التى تتسم بها الدورة الجديدة.


كما تقرر إهداء تلك الدورة للمخرج الراحل سمير سيف اعتزازا وتقديرا لما قدمه للسينما وصناعة الفن من تاريخ فنى مهم وقيم، وكان المهرجان قد أهدى دورته العام الماضى للنجم الراحل جميل راتب.


ويكرم المركز مجموعة من رموز الفن بجوائزه المختلفة، فمن المقرر منح جائزة الريادة السينمائية لكل من النجم عادل إمام وأشرف عبد الغفور وصلاح عبد الله.. والنجمتين نيللى وشيرين، كما تمنح جوائز التميز الإعلامى لأسامة الشيخ، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد فاضل، وتمنح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين عبد الوهاب،وتذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبد العزيز.


كما تمنح جائزة الإبداع الفنى لكل من الكاتب والسيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمي، والموسيقار حلمى بكر، والكاتب والسيناريست يوسف معاطي، والفنان صبرى عبد المنعم، وقررت اللجنة بالإجماع على منح جائزة أفضل ممثلة فى عمل درامي للفنانة سوسن بدر، وجائزة أفضل ممثل فى عمل درامى للفنان سيد رجب عن أدوارهم فى مسلسل «أبو العروسة»، وتمنح جائزة المركز التشجيعية للفنانة مي عمر.


ويتنافس خمسة افلام فى مهرجان الكاثوليكى للسينما بدورة هذا العام وهم "الضيف" للمخرج هادى الباجورى و"الممر" للمخرج شريف عرفة و"بين بحرين" للمخرج أنس طلبة و"جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت وتتضمن لجنة تحكيم المهرجان كل من المخرج عاطف بشاى رئيسا وعضوية كل من الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.


جدير بالذكر أن لجنة اختيار الأفلام لهذا العام قد تشكلت برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلًا من ميشيل ماهر، جلال سعيد، مجدي سامى.

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