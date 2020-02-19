شاهد.. سقوط أمطار غزيرة على شوارع القاهرة والجيزة

ورصدت عدسة صدى البلد لحظة سقوط الأمطار في شوارع الجيزة والقاهرة وعرقلة الحركة المرورية.





ومن جانبهم أعلن رؤساء الأحياء حالة الطوارئ والدفع بسيارات شفط مياه الأمطار من الشوارع حتى يتمكن المشاة من عبور الطريق العام.





كما تتابع غرفة عمليات المحافظة، حالة الطقس غير المستقرة فضلا عن تلقي البلاغات من المواطنين لاحتواء الأزمات وإيجاد الحلول العاجلة لرفع مياه الأمطار من الشوارع.





وفى نفس السياق، أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته إلى رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.