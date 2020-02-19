رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالقضاء على التمييز وعدم المساواة

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.









وقال فائق، في بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام، أنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء التى تزداد في جميع أنحاء العالم، وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.







