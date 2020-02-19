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أخبار البلد

رئيس القومي لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالقضاء على التمييز وعدم المساواة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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اماني نوار
أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.


وقال فائق، في بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام، أنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء التى تزداد في جميع أنحاء العالم، وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.


وأضاف أن العدالة الاجتماعية ، ترتبط ارتباطا وثيقا بتمتع الإنسان بحقوقه ، وهى أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار والتعايش السلمى بين الشعوب.
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