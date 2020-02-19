لتخليد ذكراهم.. المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء يطلق 4 برامج تثقيفية

قامت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بزيارة للمقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بعد انتهاء أعمال التجديدات الخاصة به حيث كان في استقبالها اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم عبد الحافظ أمين عام المجلس.

وخلال الزيارة تفقدت "القباج" مقر المجلس والمكون من طابقين يضم الأول 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات من أجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة تحت الحمراء وغرفة للإدارة الطبية وصالة علاج طبيعي وصالة استقبال مجهزة بشاشات عرض.

ويضم الطابق الثاني للمقر صالة استقبال بنظام النداء الآلي وقاعة اجتماعات كما تفقدت الوزيرة أيضًا سيارة الإسعاف المجهزة التابعة للمجلس والتي تستخدم في نقل الحالات المرضية الى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم لهم.

أعربت "القباج" عن تقديرها للدور الهام الذي يقوم به المجلس في تقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين وأن أعمال التطوير والتحديث الذي تم به سواء من مبنى المقر وتجهيزه بأحدث الأجهزة ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث رحبت "القباج" بفتح أفق جديدة للتعاون مع المجلس في مجالات الحماية والرعاية .

وقد وجه اللواء أركان حرب محمد عبد المنعم عبد الحافظ أمين عام المجلس، التحية لوزيرة التضامن الإجتماعي وأكد أن دور المجلس الرئيسي هو تكريم الشهيد وتخليد ذكراهم وأن المجلس يضع دائمًا اسر الشهداء والمصابين محل الرعاية والاهتمام ولذا كان من الضروري تطوير مقر المجلس حتى يتماشى مع رؤية الدولة للوصول الى خدمة متميزة في جميع النواحي وعلى المستوى المحلي والإقليمي بالإضافة إلى تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم النفسي من خلال إطلاق أربع برامج تثقيفية لأسر الشهداء والمصابين وإجراء قرعة للعمرة بعد توقفها لقرابة خمس أعوام وانشاء قسم للرصد الميداني وتحديث البيانات وتبني أبناء الشهداء والمصابين فنيًا ورياضيًا ودراسيًا وافتتاح عدد من المكاتب الإقليمية لتوسيع رقعة الخدمة المقدمة كما تم الاهتمام أيضا بالعنصر البشري وتوفير التدريب اللازم لهم لاستيعاب خطط تطوير المجلس المستقبلية والاستفادة من الخبرات المختلفة .









أكد محمد فايق رئيس حقوق الإنسان على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يوافق العشرين من فبراير من كل عام.



