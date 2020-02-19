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إجلاء بعض ركاب السفينة اليابانية أميرة الألماس لانتهاء حجرهم الصحي.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:33 م
السفينة اليابانية
السفينة اليابانية
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر عملية إجلاء ركاب سفينة "أميرة الألماس" اليابانية بعد حجر صحي دام 14 يوما بسبب وجود إصابات بفيروس "كورونا" على متنها.

يذكر أنه تم إجلاء جزء من الركاب حاليا وبقية المسافرين الذين يبلغ عددهم حوالي الألفين سيتم إجلاؤهم خلال الأيام القادمة. وقد تم تشخيص 545 شخصا بفيروس "كورونا" على متن السفينة

وأعلنت السلطات اليابانية تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 621 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) ن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 79 شخصا، فيما من المقرر أن يغادر المصابون السفينة يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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