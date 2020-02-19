وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للرماية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية، برفقة ألكسندر رانتز سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية ، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، وذلك على هامش البطولة العربية الخامسة عشرة للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تستضيفها مصر حتى ٢٦ فبراير الجارى.









رحب وزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي للرماية ، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يقوم به الاتحاد الدولي، وكذا بالمجهودات التي يقوم بها الاتحاد المصري للرماية للنهوض برياضة الرماية.









وأوضح الوزير، خلال اللقاء ، أن القيادة السياسية المصرية تدعم الرياضة ، مشيرا الى أن مصر على أتم الاستعداد لاستضافة أي بطولة دولية لما تتمتع به من مناخ آمن واستقرار وبنية تحتية رياضية وسياحية فريدة ومتطورة.









فيما أعرب رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن شكره لوزير الشباب والرياضة لاستقباله واهتمامه برياضة الرماية ومساعيه الرامية الى النهوض بقطاع الرياضة بشكل عام باعتبارها رافدا من روافد التنمية الشاملة والتي تشهدها مصر في الآونة الاخيرة ، مستعرضًا أجندة الاتحاد، متحدثًا عن الاتحاد الافريقي للرماية والاتحاد العربي للرماية.