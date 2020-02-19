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تعليم

تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:04 م
الحفل الختامي لمؤتمر
الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا
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احمد علي.ثور
شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات اليوم الثالث لختام مؤتمر "ملوك الشمال"، برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. 

وجاء ذلك من خلال مشاركة التوجيه العام للتربية المسرحية، بمسرحية "تنصيب الملك بسماتيك الأول" للأسرة السادسة والعشرون، وبمشاركة التوجيه العام للتربية الموسيقية، من خلال أوبريت "مصر" من خلال فريق كورال إدارة غرب المحلة التعليمية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم مديرية التربية والتعليم من خلال تكريم وكيل الوزارة في حفل الافتتاح، وتكريم كل من مدير عام الشئون التنفيذية، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وجميع التوجيهات الفنية المشاركة، وكذلك جميع المعلمين والأخصائيين الذين شاركوا في إنجاح هذا المؤتمر.
تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا
تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا
تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا
تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا
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