تعليم الغربية يشارك الحفل الختامي لمؤتمر ملوك الشمال بطنطا

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، في فعاليات اليوم الثالث لختام مؤتمر "ملوك الشمال"، برعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.





وجاء ذلك من خلال مشاركة التوجيه العام للتربية المسرحية، بمسرحية "تنصيب الملك بسماتيك الأول" للأسرة السادسة والعشرون، وبمشاركة التوجيه العام للتربية الموسيقية، من خلال أوبريت "مصر" من خلال فريق كورال إدارة غرب المحلة التعليمية.



