بدء مبادرة صحة المرأة بمستشفيات الغربية .. غدا

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استعداد المديرية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية، "صحة المرأة" من غد الخميس، وتستمر لمدة شهرين، والتي تهدف عن الكشف المبكر للأمراض الغير سارية وأورام الثدي، والصحة الإنجابية، وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة.





كما أوضح وكيل الوزارة أن جميع الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات قد تم تجهيزها ومدها بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بالحملة، استعدادا لاستقبال جميع السيدات والفتيات من عمر ١٨ سنة، والشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو تواقر بطاقة الرقم القومي، وتقدم الحملة جميع خدماتها بالمجان من حيث الكشف والتحاليل والعلاج ومواعيد الحملة طوال أيام الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية.

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وأضافت الدكتورة أمنية منصور مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق الحملة بالغربية، أن عدد الفرق٣٣٥ فرقة مكونة من طبيبة وأخصائية تمريض، ورائدة صحية تقدم التوعية للسيدات لأهمية دور الحملة،ومدخلة بيانات تم تدريبهم جميعا من قبل الوزارة.



