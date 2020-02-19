بسبب تراجع إصابات كورونا.. ارتفاع سعر برميل النفط اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، 19 فبراير 2020، وزاد خام برنت للجلسة السابعة على التوالي، وسط تفاؤل واسع النطاق، في ظل تراجع حالات الإصابة الجديدة بـ فيروس كورونا في الصين لليوم الثاني، ومخاوف بشأن المعروض، بعد تحرك الولايات المتحدة لخفض إمدادات الخام الفنزويلي للسوق أكثر.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 51 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 58.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، بينما زاد الخام الأمريكي 55 سنتا ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 52.60 دولار للبرميل.
ولا زالت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه صعوبات في استئناف الإنتاج الصناعي بعد فرض عزل على مدن وقيود سفر صارمة لاحتواء الفيروس، الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من ألفي شخص، ولكن المستثمرين لا زالوا متفائلين بأن الأثر الاقتصادي لن يدوم طويلا.