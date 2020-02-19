أخبار الفن .. منى فاروق تعلن التوبة بعد الفيديو الإباحي.. سعد الصغير يوجه رسالة نارية لـ هاني شاكر .. إطلالة رانيا يوسف بأبيض قصير

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :

بعد منع المهرجانات.. طارق الشناوى: عبد الوهاب وسيد درويش ومحمد فوزى قدموا أغانى فيها كلمات مبتذلة

وصف الناقد طارق الشناوى قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بمنع مطربى المهرجانات من الغناء بالتعنت والتعسف واستعراض للقوة.

سعد الصغير يوجه رسالة نارية لـ هانى شاكر.. فيديو

وجه الفنان سعد الصغير رسالة نارية إلى الفنان هانى شاكر وذلك بعد قرار منع مطربى المهرجانات من الغناء.

بعد تهديدها بالانتحار.. بسمة وهبة تدعم منى فاروق وشيما الحاج.. فيديو

دافعت الإعلامية بسمة وهبة عن كل من منى فاروق وشيما الحاج وذلك بعد الفيديو الذى نشرته منى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توضح معاناتها وأزمتها النفسية بعد خروجها من السجن وطريقة معاملة المقربين لها التى سيطر عليها النفور والعزوف عنها.

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

لليوم الثانى على التوالى تصدرت الفنانة منى فاروق تريند البحث "جوجل"، بعد أن أثارت جدلا واسعًا منذ يومين، متحدثة عن أزمتها ودخولها السجن بسبب الفيديو الإباحي لها.

بفستان أبيض قصير.. رانيا يوسف تشعل العرض الخاص لـ صندوق الدنيا بإطلالة جريئة.. صور

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار إليها فى العرض الخاص الذى أقيم أمس لفيلم "صندوق الدنيا" حيث ظهرت بإطلالة جريئة.

أحمد المالكى لـ صدى البلد: أغنية عمرو دياب يا روقانك مكتوبة لحبيبتى

أعرب الشاعر أحمد المالكي عن سعادته بتعاونه الثالث مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "يا روقانك" التى تم طرحها فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران".