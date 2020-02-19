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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. الوزراء يكلف بمتابعة حالة المواطن محمد سيد مرسي وتركيب طرف صناعي لقدمه اليمنى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:07 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لشكوى المواطن محمد سيد مرسي لموقع "صدى البلد الإخباري" الذي أوضح من خلالها تعرضه لبتر بساقه اليمني احتياجه لتركيبة طرف صناعي. 
وأكد مجلس الوزراء في استجابة  لـ صدي البلد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة حالة محمد سيد مرسي وتركيب طرف صناعي لقدمه اليمني حتي يباشر حياته بشكل طبيعي. 

وأضاف المجلس أن اللجنة الطبية تواصلت مع الحالة أمس الثلاثاء وإعطائها جوابا لاستلام الطرف الصناعي لقدمه اليمني. 

ويتوجه موقع صدي البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا علي سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ علي سلامة المواطنين. 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


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