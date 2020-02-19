بين أسطورة إيزيس وأوزوريس.. عين حور تواصل سرد أحداثها بـ أبوتيج أسيوط

لليوم الثالث على التوالي تقام فعاليات العرض المسرحي" حور عين" والتي تقدمها فرقة قصر ثقافة أبوتيج المسرحية بفرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، ضمن العروض المسرحية التي تقدمها فرق الأقاليم التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية وتستمر حتى 20 فبراير بقاعة أوبرا بمركز ومدينة أبوتيج.





تدور أحداثه فى إطار يجمع بين أسطورة ايزيس واوريس حيث المبادئ وبين من خلال شخصية الأم التى ربت ابنها وبين العفريت والسهن اللذين يسعيان لهدم تلك المبادئ ومرورًا بالنماذج المختلفة فى المجتمع " المتسلطة وبنت البلد والصعيدى والطبيب والفيلسوف والقهوجى والمجذوب " الذين كانوا ضحية لغيرهم والصراع الدائم ما بين الخير والشر .



