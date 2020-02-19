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فن

لليوم الثاني على التوالي.. هنغني يا هاني يتصدر تويتر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:59 م
هاني شاكر
هاني شاكر
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قسم الفن

لليوم الثاني على التوالي يواصل هاشتاج هنغني يا هاني تصدر قائمة الأعلى تغريدا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خاصة بعد رفض كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قرار هاني شاكر ونقابة الموسيقيين منع مطربي المهرجانات من الغناء.

 

وتعاطف كثير من رواد السوشيال ميديا مع مطربي المهرجانات وفكرة قطع عيش هؤلاء المطربين والبيوت المفتوحة للموسيقيين الذين يتعاونون معهم في أغاني المهرجانات التي تحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات بالملايين على اليوتيوب.

 

كان رواد تويتر  قد دشنوا هاشتاج هنغني يا هاني والذي تصدر بعد ساعات من تدشينه قائمة الأعلى تغريدا في تويتر، كما واصل تواجده في القائمة لليوم الثاني على التوالي.

 

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

وجاء نص البيان كالتالي: «على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

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