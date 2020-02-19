انسحابات وانكسارات.. ضربات موجعة للجيش التركي في سوريا

قرر الجيش التركي، اليوم الأربعاء، الانسحاب من مناطق ريف بلدة تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة في شرق الفرات، وذلك عقب انسحابه من عدة مناطق بسوريا والعراق خلال الايام القليلة الماضية.





وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن القوات التركية انسحبت اليوم من قرى هراس والسودة والمناجير والشبلية، بعد إحراق مقراتهم، دون توافر معلومات مؤكدة عن أسباب الانسحاب.





ونشبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين القوات الكردية ومسلحي المعارضة المدعومين من تركيا، بعد قصف الأخيرة قرى أم الكيف وتل طويلة تزامنا.





كما قصف المسلحين الموالين لتركيا بالمدفعية اليوم قوات النظام السوري المتواجدة في قرى الصيادة وأم عدسة والعريمة والعوسجلي شمال غرب مدينة منبج، شرق الفرات.





يذكر أن الجيش السوري يشن حملة عسكرية ضخمة ضد القوات التركية المتواجدة في الاراضي السورية.