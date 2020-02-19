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محافظات

سوء الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة في دمياط.. وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:20 م
أمطار غزيرة في دمياط
أمطار غزيرة في دمياط
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زينب الزغبي
ضربت موجة من الأمطار الغزيرة كافة أنحاء محافظة دمياط منذ صباح اليوم ومازالت الامطار تتساقط بشكل غزير. 


وتشهد دمياط موجة من الرياح الشديدة، تسببت في تعطل حركة الصيد في مدينة عزبة البرج، بسبب سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الأمواج، الذي يصعب معه خروج رحلات الصيد وتوقفها لحين تحسن الاحوال الجوية.


وأثرت حالة الطقس على الحركة التجارية والتى تشهد ركودا نسبيا بسبب البرودة الشديدة في الطقس مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، كما غرقت اغلب شوارع المحافظة، بسبب الامطار الغزيرة المستمرة.


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في سياق متصل، لم يؤثر تقلب الطقس في  الحركة الملاحية بميناء دمياط و حركة تداول السفن والحاويات، بالميناء، حيث استقبل ميناء دمياط صباح اليوم سفينتي حاويات و6 سفن  بضائع عامة.


ومن ناحية اخري تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقري برفع مياه الامطار من الشوارع وتسليك البالوعات لازاحة مياه الامطار.


وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى في كل أنحاء المدن والقرى التابعة للمحافظة وأشارت في توجيهاتها الى رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني والاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين.

سوء الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة في دمياط.. وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج
سوء الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة في دمياط.. وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج
سوء الأحوال الجوية.. أمطار غزيرة في دمياط.. وتوقف حركة الصيد بعزبة البرج
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