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رياضة

قبل 24 ساعة من المباراة.. فايلر يعاين ملعب السوبر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على معاينة ملعب محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء؛ للتعرف على أرضية الملعب ورؤيتها عن قرب قبل مران الفريق الجماعي مساء اليوم.

 وتفقد السويسري أرضية الملعب وأبعاده واطمأن على الأعداد الجماهيرية الأهلاوية المتوقع حضورها لقاء الغد أمام الزمالك.

 ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

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