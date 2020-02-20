احمد المالكى يكشف فى حوار لـ صدى البلد عن تفاصيل مشاركته فى البوم الهضبة .. وأول يوم فى البعد تطرح مرة ثانية .. وزى مانتى الاقرب لقلبى

كشف الشاعر احمد المالكى فى حوار خاص لصدى البلد تفاصيل مشاركته فى البوم "سهران" للهضبة عمرو دياب و تعاونه معه للمرة الثالثة

و شارك المالكى فى الالبوم بأغنيتي "يا روقانك" و"أول يوم فى البعد"، والذى يعد الألبوم الـ 35 فى مسيرة الهضبة عمرو دياب الفنية.









احمد المالكى عن روقان مكتوبة ل حبيبى







أعرب الشاعر أحمد المالكي عن سعادته بتعاونه الثالث مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "يا روقانك" التى تم طرحها فى الساعات الأولى من صباح الخميس الماضى ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "سهران".

ولاقت الأغنية نجاحا جماهريا كبيرا وردود أفعال واسعة منذ طرح البرومو التشويقى الأول للأغنية، والذى تخطى حاجز المليون مشاهدة.

وقال المالكى لـ"صدى البلد"، إنه سعيد بأغنية "يا روقانك"، والتى تعتبر تجربة جديدة ومختلفة عن طبيعية الأغانى التى قدمها مع الهضبة عمرو دياب، حيث تحمل الطابع الدرامى مثل "أول كل حاجة" و"أول يوم فى البعد".





احمد المالكى اول يوم فى البعد تطرح للمرة الثانية فى البوم سهران









و قال المالكى فى حواره لصدى البلد سعيد بانضمام أغنية "أول يوم فى البعد" لألبوم عمرو دياب الجديد "سهران"، والتى سبق وطرحها الهضبة عمرو دياب كـ "سنجل" عام 2019 ليتم طرحها مرة ثانية ضمن ألبوم "سهران".





و طرح الهضبة عمرو دياب أغنية أول يوم فى البعد فى شهر نوفمبر من عام 2019 على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، والتى تخطت حاجز الـ 10 ملايين استماعا.





و عن رأى المالكى فى البوم سهران



