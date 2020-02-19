أردوغان يهدد بالتعاون مع أمريكا في أزمة إدلب

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتعاون مع أمريكا في أزمة إدلب، على الرغم من الخلافات التي شهدتها العلاقات بين البلدين بشأن التعاون في المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية، في الفترة السابقة حول عملية "نبع السلام" ضد الأكراد.









وبحسب "روسيا اليوم"ـ جاء ذلك خلال تعليق أردوغان على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب، حيث قال إنه قد يحدث تضامن بين الجانبين على مختلف الأصعدة في أي لحظة.









وقال أردوغان ردا على سؤال حول وصف الجانب الروسي للعملية التي تعتزمها تركيا ضد الجيش السوري بأنها "السيناريو الأسوأ"، "إن زملاءنا الذين أجروا مباحثات مع الروس، لم ينقلوا لي شيئا من هذا القبيل، ولا أعتقد أن روسيا ستأخذ مكانا لها في مثل هذا السيناريو السيئ".









وأضاف أردوغان أن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، وأنها قد تأتي على حين غرة.



