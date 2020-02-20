جامعة بني سويف في يوم.. بروتوكول تعاون في مجال علوم الفضاء مع جامعة سابينزا الإيطالية

- برتوكول تعاون في مجال علوم الفضاء بين جامعتي بنى سويف وجامعة سابينزا الإيطالية

-رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي المنشآت وشئون هيئة التدريس

-رئيس جامعة بنى سويف يترأس أول اجتماعات تحديث الخطة الاستراتيجية

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور فابيو سانتونى أستاذ علوم وهندسة الفضاء، برتوكول تعاون مشترك بين كلية علوم الفضاء وتكنولوجيا الملاحة وجامعة سابينزا بروما الإيطالية، وذلك بحضور السيد كلاوديو مارجوتتينى الملحق العلمي الإيطالي، والدكتور أسامة شلبية عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس. وقال الدكتور منصور إن برتوكول التعاون يأتي لتبادل الخبرات بين الجامعتين ولدعم الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكذلك الإشراف المشترك على الرسائل والأبحاث العلمية بين الجامعتين وإمكانية تدريب الطلاب عمليًا لمشاريع أقمار صناعية مستقبلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من أولى الكليات المصرية والعربية المتخصصة في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء والأقسام العلمية، وتضم الكلية أقسام الملاحة الفضائية، وعلوم الفضاء، واتصالات الفضاء، وبرامج الملاحة الفضائية، والعلوم التطبيقية للفضاء والملاحة الذي يعد أول برنامج متميز في مجالات تطبيقات الفضاء.

إقرا أيضا:





استجابة لـ صدى البلد.. محافظ بني سويف يستقبل أسرة تعاني من مرض أولادها

يذكر أن الدكتور فابيو سانتونى أستاذ علوم وهندسة الفضاء قام بزيارة كلية علوم الفضاء وتكنولوجيا الملاحة حيث القى محاضرة لطلاب الكلية حول تكنولوجيا الفضاء و التعاون العلمي بين الجامعتين في مجال الفضاء.

كما شهد رئيس الجامعة اجتماعي شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولجنة المنشآت.

حضر الاجتماع الاول الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة، وحضر الاجتماع الثاني الدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، أمين عام الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور في اجتماع شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كل ما يخص شئون أساتذة الجامعة والتي تتم في ضوء اللوائح والقوانين.

وأكد الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة المنشآت على أهمية الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وذلك تماشيًا مع أولويات الخطة الموزعة للمشروعات، وشدد على ضرورة تعاون كل القطاعات المعنية للانتهاء من تلك الأعمال، والقضاء على أي نوع من التقصير، أو تأخير العمل.

وطالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من بعض الملاحظات المطلوبة بمبنى المطبعة الجديد بشرق النيل، كما ناقش تخصيص مساحة من الأفدنة لإقامة مزرعة نموذجية للنباتات وحقل تدريب لطلاب كلية الزراعة، واستعرض الاجتماع صيانة وتطوير قسم التغذية وتغير خطوط الصرف والتغذية بالمدينة الجامعية.





كما ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أول اجتماعات تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وناقش الدكتور منصور خلال الاجتماع تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، واستعراض ما تم إنجازه للخطة داخل الجامعة، حيث شملت الخطة الجديدة ميكنة الجامعة، وتنمية الموارد الذاتية، وتطبيق معايير الجودة، والتنمية العمرانية وعمل مبني منفصل لكليتى التربية والسياسة والاقتصاد، وتم تطوير البرامج التعليمية والتنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة، كما تم تطوير الهيكل الإدارى، من أعضاء هيئة تدريس وعاملين.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من تحديث الخطة الاستراتيجية هو تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم وفقا للمتغيرات على كافة المستويات، وإعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية للكليات متضمنة مرحلة التخطيط والتجهيز والإعداد، مطالبًا بتشكيل فرق تحديث الخطة المسئولة عن الجوانب المختلفة للخطة الاستراتيجية، والتأكيد على فرق العمل بضرورة الوضع في الاعتبار أن تتوافق الخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة مع رؤية مصر 2030.