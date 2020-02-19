الفنان رضا البحراوي يشدو أغنية "كل الكلام اتقال على عشرة الأندال" على الهواء.. فيديو

قام المطرب الشعبي رضا البحراوي بأداء أغنية كل الكلام اتقال على عشرة الأندال " على الهواء مباشرة بعد إستضافته من برنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر.
أعرب الفنان الشعبي رضا البحراوي، أنه لا يقوم بالالتفات إلى الأحقاد أو الأحساد أو أنظر لعيشة غيري وأتمنى الخير للجميع على الرغم من أحقاد البعض.
وقال البحراوي أنه لا يفرق في التعامل مع جميع الأشخاص وأسعى دائما لرسم الفرحة على المواطنين البسطاء.
وأضاف أن تفاعل الجمهور مع المسلسل هوجان وتعليقات الإشادة بالعمل، مشيدا بأداء أبطال المسلسل الذين أبدعوا في أدوارهم.