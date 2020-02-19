AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لتوجيه آخر التعليمات.. محاضرة نظرية لـ فايلر قبل المران الجماعي للأهلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:30 م
فايلر
فايلر
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
ألقى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، محاضرة نظرية على لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للأهلي على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات.


وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين وذلك قبل انطلاق المران المسائي.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاضرة فنية بـ الفيديو من فايلر للاعبي الأهلي لمدة 30 دقيقة

فايلر يطمئن على إكرامي قبل المران المسائي للأهلي

محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي اليوم بفندق الإقامة في الإمارات

قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

اللجنة المنظمة تفاجئ الأهلي بهذا القرار قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

ترشيحاتنا

تخفيضات كبيرة على أسعار ام جي mg في مصر .. صور

أبرز تصريحات فايلر وشريف إكرامي في مؤتمر الأهلي قبل السوبر المصري

ارتفاع ضخم.. سعر جرام الذهب يقفر 8 جنيهات في مصر اليوم

شادي محمد: كل من يقول إن الزمالك بطل إفريقيا "بيهرج "

حالة نفسية سيئة.. 5 معلومات لا تعرفها عن الإعلامي عمرو نجيب بعد وفاته

لوك صيفي.. هنا الزاهد تودع الشتاء بإطلالة مبهجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الفينو.. تعرف على السعرات الحرارية لـ 6 أنواع من الخبز

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل