لتوجيه آخر التعليمات.. محاضرة نظرية لـ فايلر قبل المران الجماعي للأهلي



وحرص فايلر على الاجتماع بلاعبيه قبل انطلاق المران لمدة ربع ساعة لتوجيه التعليمات والحديث عن مباراة الزمالك غدا مع التركيز على المهام الفنية والتكليفات الخاصة باللاعبين وذلك قبل انطلاق المران المسائي.







ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.