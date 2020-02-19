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محافظات

أمطار خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين .. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:14 م
امطار
امطار
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ايمن محمد
تعرضت مدينتا شرم الشيخ  وسانت كاترين لأمطار خفيفة شملت جميع انحاء المدينتين ولكن لم تعق الانشطة السياحية والبحرية من سفاري ورحلات بحرية .

وقد قام مجلس مدينة شرم الشيخ  برفع درجة الاستعداد القصوى وشفط المياه  وتسهيل حركة المرور في الشوارع .

وفي مدينة سانت كاترين عمت الفرحة  ابناء البادية لسقوط امطار الخير على الوديان  الذين يعتمدون عليها في الزراعة  وملء الخزان الجوفي  حيث تنتعش الحياة البرية  وتنمو الاعشاب  والنباتات الطبية والعطرية .

وقال رمضان الجبالي من ابناء سانت كاترين إن الامطار  تشعر البدو بالخير  القادم حيث يعتمدون عليها في الزراعة والرعي .
 
ومن جانبه اكد مركز عمليات جنوب سيناء إن الامطار كانت خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين  ولن تعوق حركة السير ولم تؤثر  علي  الانشطة السياحية .

أمطار خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين .. فيديو
أمطار خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين .. فيديو
أمطار خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين .. فيديو
أمطار خفيفة على مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين .. فيديو
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