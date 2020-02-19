غدا.. خبير إسباني يجري جراحات حديثة بالمؤتمر الدولي السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة

ينظم قسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة المنصورة المؤتمر الدولى السنوى تحت عنوان" الجديد فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة " خلال الفترة من 27-29 فبراير 2020 م .





ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور الشعروى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى ، الدكتور ياسر خفاجى رئيس القسم ، الدكتور يوسف كامل سكرتير المؤتمر .



فيما يشارك بالمؤتمر الخبير الأسبانى " خافير جافيلان " أستاذ الأنف والأذن والجنجرة بجامعة مدريد بأسبانيا كما يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة الأنف والأذن بالجامعات المصرية وطب الأزهر والطب العسكرى .



فيما يهدف المؤتمر الى التعاون مع خبراء الأنف والأذن والحنجرة من مختلف الجامعات وتوعية وتدريب الأطباء فى الدقهلية والدلتا وتدريبهم على كل ما هو جديد فى التخصص والتخصصات الدقيقة مثل أمراض الاذن الداخلية وزرع القوقعة وجراحات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة



كما تقام ورشتى عمل يومى الخميس والجمعة 27-29 فبراير حيث تقام ورشة عمل التخاطب يوم الخميس عن عيوب النطق وصعوبات البلع ، وتقام ورشة عمل السمعيات يوم الجمعة عن الدوار وتشخيصه .



كما يجرى يوم السبت بث مباشر من غرفة العمليات بحضور الخبير الأسبانى " خافير جافيلان " ونقل بث حى للحاضرين بمدرج 13 بقسم الأنف والأذن ولحنجرة.