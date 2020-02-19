AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

غدا.. خبير إسباني يجري جراحات حديثة بالمؤتمر الدولي السنوي لقسم الأنف والأذن والحنجرة بجامعة المنصورة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:38 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
ينظم قسم الأنف والأذن بكلية الطب بجامعة المنصورة المؤتمر الدولى السنوى تحت عنوان" الجديد فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة " خلال الفترة من 27-29 فبراير 2020 م .

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور الشعروى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى  ، الدكتور ياسر خفاجى رئيس القسم ، الدكتور يوسف كامل سكرتير المؤتمر .

فيما يشارك بالمؤتمر الخبير الأسبانى " خافير جافيلان " أستاذ الأنف والأذن والجنجرة بجامعة مدريد بأسبانيا  كما يحاضر بالمؤتمر نخبة من أساتذة الأنف والأذن بالجامعات المصرية وطب الأزهر والطب العسكرى .

فيما يهدف المؤتمر الى  التعاون مع خبراء الأنف والأذن  والحنجرة من مختلف الجامعات وتوعية وتدريب الأطباء فى الدقهلية والدلتا وتدريبهم على كل ما هو جديد فى التخصص والتخصصات الدقيقة  مثل أمراض الاذن الداخلية  وزرع القوقعة  وجراحات الرأس والرقبة  وقاع الجمجمة 

كما تقام ورشتى عمل يومى الخميس والجمعة  27-29 فبراير حيث تقام ورشة عمل  التخاطب يوم الخميس عن عيوب النطق وصعوبات البلع ، وتقام ورشة عمل السمعيات يوم  الجمعة  عن الدوار وتشخيصه .

كما يجرى يوم السبت  بث مباشر من غرفة العمليات بحضور الخبير الأسبانى " خافير جافيلان " ونقل بث حى للحاضرين بمدرج 13 بقسم الأنف والأذن ولحنجرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة طنطا : خبير إيطالي يجري 8 جراحات لارتجاع المريء للأطفال بالمنظار الجراحي .. بالمجان

جامعة أسوان تنظم مؤتمرا دوليا عن جراحات الوجه والرأس.. الجمعة

المؤتمر الدولي السادس لقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة يعرض الجديد في جراحات إصلاح الصمام الأورطي

ورشة عمل فى جراحات أورام القولون والمستقيم بمركز جامعة المنصورة

الجديد في عالم جراحة الشق الحنجري عند الأطفال

مجانا.. الكشف على 1680 شخصا في قافلة طبية بميت أبو خالد بالدقهلية

ترشيحاتنا

أخبار سارة في مران الزمالك الختامي استعدادا لـ السوبر المصري

عاجل.. نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

شيء غريب.. ميدو يسخر من موعد مران الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

خاص.. شادي محمد عن السوبر: لاعبو الزمالك "مرعوبين" من الأهلي

خوليت يصف محمد صلاح بالغشاش بعد خسارة ليفربول ضد أتلتيكو

الصحة العالمية: اكتشاف لقاح لفيروس كورونا الجديد قد يستغرق 18 شهرًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض