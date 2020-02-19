تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية بان تسود حالة من عدم الاستقرار العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأربعاء، وقد تشهد هطول امطار خفيفة مستمرة بشكل عام حتى منتصف الليل، إذ يُتوقع أن تزداد كميات السحب تدريجياً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون خفيفة وغير مؤثرة في غالبها بحسب التوقعات الحالية.





ونبهت الأرصاد إلى تأثر طقس الرياض غدا الخميس بموجة باردة نتيجة تأثير تلاقي كُتله هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية اخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق.





وتنخفض درجات الحرارة بشكل لافت غدا الخميس، مقارنة باليوم الأربعاء، بتنخفض من 30 درجة نهارا، الأربعاء إلى 24 الخميس، ومن 18 درجة مئوية إلى 11 درجة ليلاً،





ويجدر التنبيه على المواطنين السعوديين والمقيمين في الرياض من التغيير المفاجئ على درجات الحرارة الامر الذي يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر للوقاية من امراض البرد والانفلوانزا