تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

تشهد منطقة الخليج العربي، تقلبات على مستوى حالة الطقس؛ إذ تشير التوقعات إلى استمرار موجة من الصقيع فضلا عن هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على المملكة العربية السعودية، بينما يسود في اللإمارات العربية المتحدة طقسا صحـوا إلى غائـم جزئيـا، يصبح غائمًا أغلب الأحيان مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غربًا، أما بالكويت فالطقس مائل للبرودة ليلا دافئ نهارا
طقس السعودية
درجات الحرارة المتوقعة على مدن السعودية
تأتى توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، بأن الطقس اليوم الأربعاء صحو إلى غائـم جزئيـا، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام، ويستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم والرياض
كما تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.
كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك،والجوف، والحدود الشمالية، وحائل،والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.
طقس الرياض
درجات الحرارة في الرياض
وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية بان تسود حالة من عدم الاستقرار العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأربعاء، وقد تشهد هطول امطار خفيفة مستمرة بشكل عام حتى منتصف الليل، إذ يُتوقع أن تزداد كميات السحب تدريجياً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون خفيفة وغير مؤثرة في غالبها بحسب التوقعات الحالية.
ونبهت الأرصاد إلى تأثر طقس الرياض غدا الخميس بموجة باردة نتيجة تأثير تلاقي كُتله هوائية باردة قادمة من الشمال، وكتلة هوائية اخرى دافئة قادمة من الجنوب في سماء الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، تعمل على تكاثر السحب وتساقط الأمطار بشكل عشوائي ومتفرق.
وتنخفض درجات الحرارة بشكل لافت غدا الخميس، مقارنة باليوم الأربعاء، بتنخفض من 30 درجة نهارا، الأربعاء إلى 24 الخميس، ومن 18 درجة مئوية إلى 11 درجة ليلاً،
ويجدر التنبيه على المواطنين السعوديين والمقيمين في الرياض من التغيير المفاجئ على درجات الحرارة الامر الذي يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر للوقاية من امراض البرد والانفلوانزا
طقس جدة
ويشهد طقس جدة موجات غبارية تطال مناطق واسعة بحدة متفاوتة، تكون كثيفة على أجزاء من المنطقة الشمالية وشمال شرق المملكة
وخلال ليلة الاربعاء ويوم الخميس يكون هناك غبار عالق أو اتربة مثارة تطال المنطقة الوسطى بما فيها مدينة الرياض، فضلا عن سقوط زخات امطار ليلة الاربعاء في شمال غرب المملكة تشمل الجوف وتبوك والحدود الشمالية، كما انه من المتوقع ان تسقط أمطار رعدية على أجزاء من شمال منطقة الرياض والقصيم واجزاء من المنطقة الشرقية.
طقس العرب
الامارات
تنبأ المركز الوطني للأرصاد، بأن الوصف العام للطقس في دولة الأمارات العربية المتحدة هو امتداد مرتفع جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا
وعن طقس، غدا الخميس، فهو صحـو إلى غائـم جزئيـًا، يصبح غائما مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غربا، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة.
اما عن الرياح، فهي جنوبية شرقية – شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية/18 إلى 30 كم/س تصل أحياناً إلى 40 كم/س على البحر.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي، والثاني عند الساعة 01:21، والجزر الأول عند الساعة 18:19، والثاني عند الساعة 05:16.
ويكون الموج في بحر عمان خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:12، والمد الثاني عند 08:05، والجزر الأول عند الساعة 14:06، والجزر الثاني عند الساعة 03:06.
درجات الحرارة في الكويت
الكويت
وتوقعت ادارة الارصاد الجوية الكويتية أن يسود ليلا طقس مائل للبروده وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
أما في النهار، الخميس، فيكون الطقس دافئ مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .