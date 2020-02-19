AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مرشح ضد ترامب يكشف عن مفاجأة مالية كبيرة حال فوزه بانتخابات 2020

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:10 م
بلومبرج
بلومبرج
Advertisements
محمد علي
فجر الملياردير الأمريكي وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، وأحد الذين سيخوضون سباق الرئاسة الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال العام الجاري، مفاجأة لجماهيره إذا ما فاز بالانتخابات، وفق ما ذكرت صحيفة أمريكية.

قال بلومبرج إنه من المقرر أن يبيع  شركته الإعلامية التي تحمل اسمه بلومبرج، والتي أسسها قبل حوالي 40 عاما، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصدر في مقر حملة الملياردير، أن بلومبرج يعتزم تحويل شركته، في حال فوزه بالانتخابات في نوفمبر المقبل، إلى إدارة صندوق ائتماني، لكي يبيعها لاحقا.

 ووفقا لتقديرات الخبراء، تقدر قيمة الصفقة بـ 60 مليار دولار.

من جانبه، استبعد تيموثي أوبراين، المتحدث باسم الملياردير إمكانية بيع Bloomberg LP، إلى كيان أجنبي أو شركة تساهم بالاستثمار المباشر.

وقال أوبراين، لوكالة "أسوشييتد برس": "نريد أن نتميز بشكل معاكس لدونالد ترامب، فيما يتعلق بتضارب المصالح المالية (والمصالح الرسمية)".

وأضاف: "نعتبر رفض ترامب الابتعاد عن مصالحه المالية، وصمة عار على رئاسته".

ووفقا لاستطلاع للرأي تم في الفترة من 14 إلى 17 فبراير، بتكليف من شبكة NBC  وصحيفة "وول ستريت جورنال"، يسبق بلومبرج، كل من السناتور بيرني ساندرز (27٪) ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن (15٪)، بينما يحتل بلومبرج المرتبة الثالثة (14٪)  لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب المليارديرات.. بلومبرج ينفق مبلغا خياليا قبل انطلاق معركة الانتخابات أمام ترامب

ترامب يعلق على الاتفاق التجاري مع الصين: سيقربنا من بعضنا

كل الآمال معقودة عليه.. أقوى خصم لترامب هل يكتب فصل نهايته 2020

تستعين بأبواب خلفية.. هواوي تتجسس على شبكات المحمول سرا

فاسد ويدفع رشاوى.. ترامب يهاجم منافسه في الانتخابات الرئاسية مايك بلومبرج

ترشيحاتنا

أردوغان يهدد بالتعاون مع أمريكا في أزمة إدلب

ضربة قوية لـ الزمالك قبل مباراة السوبر أمام الأهلي.. غدا

شاهد.. حريق ضخم بدار عرض سينمائي في السعودية

وزارة الكهرباء للمواطنين: انتهى عصر ادفع وبعدين اشتكي.. فيديو

عاجل.. إقلاع أول رحلة جوية من دمشق لـ حلب بعد انقطاع 8 سنوات

النفوس لم تتصاف.. عقاب جديد من الملكة إليزابيث ضد هاري وميجان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة