مرشح ضد ترامب يكشف عن مفاجأة مالية كبيرة حال فوزه بانتخابات 2020

فجر الملياردير الأمريكي وعمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، وأحد الذين سيخوضون سباق الرئاسة الأمريكية ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال العام الجاري، مفاجأة لجماهيره إذا ما فاز بالانتخابات، وفق ما ذكرت صحيفة أمريكية.





قال بلومبرج إنه من المقرر أن يبيع شركته الإعلامية التي تحمل اسمه بلومبرج، والتي أسسها قبل حوالي 40 عاما، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.





ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصدر في مقر حملة الملياردير، أن بلومبرج يعتزم تحويل شركته، في حال فوزه بالانتخابات في نوفمبر المقبل، إلى إدارة صندوق ائتماني، لكي يبيعها لاحقا.





ووفقا لتقديرات الخبراء، تقدر قيمة الصفقة بـ 60 مليار دولار.





من جانبه، استبعد تيموثي أوبراين، المتحدث باسم الملياردير إمكانية بيع Bloomberg LP، إلى كيان أجنبي أو شركة تساهم بالاستثمار المباشر.





وقال أوبراين، لوكالة "أسوشييتد برس": "نريد أن نتميز بشكل معاكس لدونالد ترامب، فيما يتعلق بتضارب المصالح المالية (والمصالح الرسمية)".





وأضاف: "نعتبر رفض ترامب الابتعاد عن مصالحه المالية، وصمة عار على رئاسته".





ووفقا لاستطلاع للرأي تم في الفترة من 14 إلى 17 فبراير، بتكليف من شبكة NBC وصحيفة "وول ستريت جورنال"، يسبق بلومبرج، كل من السناتور بيرني ساندرز (27٪) ونائب الرئيس السابق جوزيف بايدن (15٪)، بينما يحتل بلومبرج المرتبة الثالثة (14٪) لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



