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محافظات

اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:38 م
مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية
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همت الحسينى
شهدت مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية، اليوم عقد اختبارات المدربين المرشحين لتدريب الشباب عن طريق لجنة الاختبارات من قبل شركة مايكروسوفت والادارة المركزيه للمشروعات .

وذلك في اطار البروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات والخاص بتدريب الشباب علي برامج الحاسب الالي وتدريبات مهارات حياتية وتدريبات ريادة الأعمال وذلك لتأهيلهم لسوق العمل. 

جاء ذلك بحضور علاء الشربيني وكيل الوزارة واحمد علام وكيل لمديريه للرياضة والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب وحامد العزب مدير الاداره العامه للشباب بالاضافة الي سالي السيد مدير المشروع بالوزارة ومسئولي شركة مايكروسوفت.

كما تم عقد لقاء مع منسق المراكز المجتمعية بالدقهلية احمد ابوالشيخ  ومع مديري تلك المراكز والبالغ عددها 5مراكز شباب هي بدواي والشناوي والدراكسة وكفر الحصة بالاضافه الي مستعمرة الجزائر والتي تم انشائها كذلك من جانب وزارة الاتصالات .

وفي نهاية اللقاء تم تكريم وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومدير ادارة الشباب بالاضافة الي مدربي ومنسقي البرنامج بالمديرية المتميزين.

اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
اختبار المدربين المرشحين لتدريب الشباب على برامج الحاسب الآلي في الدقهلية
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