إبراهيم نور الدين عن حكام السوبر: أنا اللي خرجت الفرنجة من مصر

علق الحكم الدولى إبراهيم نور الدين على إدارة مباراة السوبر المصري بين النادى الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات بطاقم تحكيم أجنبي.





وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيمي مكون من : النرويجي سيفين أودفار موين سيعاونه كل من ماجنوس لاندبرج وكيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا على أن يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) من كرواتيا الثنائى جوران جابريلو حكما رئيسيا وميرو جرجيتش حكما مساعدا.





قال إبراهيم نورالدين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أنا اللى خرجت الفرنجة من مصر ..فى عام 2014 وفى اول موسم لى بالشارة الدولية ..بعد غياب 18 عاما للتحكيم المصري من الاحتلال الأجنبي لإدارة مباراة قطبي الكرة المصرية فى الدورى العام المصري.





تابع : بفضل الله عاد التحكيم المصري بكل قوة وأدار المباراة بنجاح كبير ليخرج علينا جميع المسؤليين والاعلاميين ويشهدوا بكفاءة الحكم المصري وشجاعته و عدالته وحياديته المطلقة وتلقيت برقية تهنئة ومباركة رسمية.





أضاف: على الأداء من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومن الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومن جميع زملائي عاملين ومتقاعدين .

كان الطاقم مكون من : ابراهيم نورالدين حكم وايمن دجيش وشريف صلاح ومحمود البنا حكم رابع وادرنا اللقاء بكل سهولة بدون VAR او اى تقنيه حديثه أو تكنولويجا أو سماعات تستخدم الان .. تحيا مصر بشبابها..