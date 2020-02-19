AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إبراهيم نور الدين عن حكام السوبر: أنا اللي خرجت الفرنجة من مصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:12 م
مباراة الأهلى والزمالك
مباراة الأهلى والزمالك
Advertisements
يسرى غازى

علق الحكم الدولى إبراهيم نور الدين على إدارة مباراة السوبر المصري بين النادى الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدا الخميس على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات بطاقم تحكيم أجنبي.


وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم تحكيمي مكون من : النرويجي سيفين أودفار موين سيعاونه كل من ماجنوس لاندبرج وكيم توماس، وتوري هانسن حكمًا رابعًا على أن يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) من كرواتيا الثنائى جوران جابريلو حكما رئيسيا وميرو جرجيتش حكما مساعدا.


قال إبراهيم نورالدين عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أنا اللى خرجت الفرنجة من مصر ..فى عام 2014 وفى اول موسم لى بالشارة الدولية ..بعد غياب 18 عاما للتحكيم المصري من الاحتلال الأجنبي لإدارة مباراة قطبي الكرة المصرية فى الدورى العام المصري.


تابع : بفضل الله عاد التحكيم المصري بكل قوة وأدار المباراة بنجاح كبير ليخرج علينا جميع المسؤليين والاعلاميين ويشهدوا بكفاءة الحكم المصري وشجاعته و عدالته وحياديته المطلقة وتلقيت برقية تهنئة ومباركة رسمية.


أضاف:  على الأداء من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومن الأستاذ  جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومن جميع زملائي عاملين ومتقاعدين .
كان الطاقم مكون من : ابراهيم نورالدين حكم وايمن دجيش وشريف صلاح ومحمود البنا حكم رابع وادرنا اللقاء بكل سهولة بدون VAR او اى تقنيه حديثه أو تكنولويجا أو سماعات تستخدم الان .. تحيا مصر بشبابها..

إبراهيم نور الدين عن حكام السوبر: أنا اللي خرجت الفرنجة من مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمد شوبير يكشف تفاصيل مفاجئة عن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

جمال محمد علي: اتحاد الكرة يتحمل تكلفة حكام الـ var في الدوري المصري

مباراة من 3 أشواط بين سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.. أول تجربة عملية لـ تقنية الـ VAR في استاد القاهرة

عاجل.. طاقم نرويجي يدير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

الأهلي لا يخسر معه .. تاريح لقاءات حكم السوبر مع الكرة المصرية

أدار ريمونتادا برشلونة أمام باريس.. 5 معلومات عن حكم مباراة السوبر المصري بالإمارات

ترشيحاتنا

مقتل مغني راب شهير بالرصاص داخل منزله .. تفاصيل

وزارة الكهرباء للمواطنين: انتهى عصر ادفع وبعدين اشتكي.. فيديو

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

شيء غريب.. ميدو يسخر من موعد مران الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

ماذا كان يفعل الرسول عند نزول المطر ؟ 7 سنن مهجورة احرص عليها

1364 AH.. تحفة معمارية فى السعودية باسم غريب.. ما السر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

مش للشرب بس.. احصلي على بشرة رائعة بـ فنجان قهوة