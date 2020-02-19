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مرأة

بالوشاح.. هدى المفتي تتألق بإطلالة محتشمة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشرت الفنانة الشابة هدى المفتي، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، بإطلالة ناعمة نالت إعجاب الكثير من متابعيها.

وظهرت هدى المفتي، بوشاح للشعر باللون الاخضر وكان لوك مميز وجديد نال إعجاب متابعيها.

ووضعت هدى المفتي، ميكب بالالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.

وكانت رانيا يوسف وأنجي وجدان من أبرز المعجبين بالصورة، واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها.......
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