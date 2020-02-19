توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أبو قير للأسمدة لإنشاء مدرسة بقرية الخرطوم في البحيرة

وقع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بروتوكولا مع المهندس سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة للتعاون بين محافظة البحيرة وشركة أبو قير للأسمدة ينص على مساهمة الشركة فى إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر إحدى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .





يأتي ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" حياه كريمة " على أرض البحيرة والجارى تنفيذها فى 8 قرى ضمن قرى المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياه كريمة لهم كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.





وأكد اللواء آمنه أن المدرسة ستقام على مساحة 4200 م2 وستضم 11 فصلا دراسيا لخدمة 5000 نسمة بقرى الخرطوم والمجد وعزبة شنودة وتجمع محمد خليل ومنطقة الارسال بتكلفة إجمالية 6 مليون جنية شاملة الأعمال الإنشائية والاثاث .

وأشاد المحافظ بدور الشركة وكافة جهود المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية للمساهمة مع كافة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى شتى القطاعات

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد والدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم وأسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر والمهندسة هالة عبد الله مدير الأبنية التعليمية بالبحيرة وممثلى الشركة ومديرى المديريات والإدارات والجهات المعنية