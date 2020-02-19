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بين الناس

مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  تجمعات للمياه، بالإضافة إلى انتشار فرق صيانة من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، بمدن محافظة المنوفية. 


وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى  هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.


وأكد على اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار واستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات  الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية للسادة المواطنين وانتظامه.
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة
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