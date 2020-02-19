مياه المنوفية: نتعامل مع تجمعات الأمطار بأماكن متفرقة بالمحافظة

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث تجمعات للمياه، بالإضافة إلى انتشار فرق صيانة من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، بمدن محافظة المنوفية.









وكلف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار على أماكن متفرقة بالمحافظة.







