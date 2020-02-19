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حوادث

حقنا للدماء .. إنهاء خصومات ثأرية بين 4 عائلات بسوهاج والقليوبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:42 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى إنهاء خصومات ثأرية بين 4 عائلات بنطاق محافظتى سوهاج والقليوبية حقنا للدماء ووأد الفتنة بحضور المئات من الأهالى. 


وتم عقد جلسة صلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتين  المقيم أفرادهما بناحية القرامطة شرق دائرة مركز ساقلتة والناشئة عن مقتل شخص من العائلة الأولى واتهام شخصين من العائلة الثانية بقتله لخلافات الجيرة. 


وأُقيم الصلح بقطعة أرض فضاء بذات الناحية بحضور مفتشى القطاع وسكرتير عام المحافظة وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى ألف شخص من أفراد العائلتين والقرى المجاورة .


وفى نطاق القليوبية ، عقدت جلسة صلح فى الخصومة الثأرية بين أفراد عائلتين والمقيم أفرادهما بدائرة مركز قليوب  والناشئة عن حدوث مشاجرة بينهما في عام 2018 قام على أثرها الطرف الثانى بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه الأول مما أدى لوفاته.


وأُقيم سرادق بذات الناحية بحضور مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وحوالى250 شخصا من أفراد العائلتين وأهالى القرية  .


جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا لإنهاء كافة الخصومات والنزاعات الثأرية صلحًا بين أطرافها .
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