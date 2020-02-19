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رياضة

حسابات التأهل.. ماذا يحتاج ليفربول وأتلتيكو مدريد لحسم مقعد في دور الـ 8 بأبطال أوروبا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المخضرم محمد صلاح أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الثلاثاء، ليتلقى الهزيمة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى إطار مباريات  الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .

وأقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد، على أن يتجه الفريقان لخوض العودة في أنفيلد بإنجلترا يوم 11 مارس القادم.

ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في شباك حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر عن طريق راؤول نيجويز.

وفيما يلي نعرض حسابات التأهل لفريقي ليفربول الإنجليزي وأتليتكو مدريد

أتلتيكو مدريد : 
- الفوز والتعادل بأي نتيجة 
- الخسارة بفارق هدف بنتيجة 2-1 فأكثر 

ليفربول: 
- الفوز بفارق هدفين فأكثر
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