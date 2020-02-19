حسابات التأهل.. ماذا يحتاج ليفربول وأتلتيكو مدريد لحسم مقعد في دور الـ 8 بأبطال أوروبا

خسر فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه المخضرم محمد صلاح أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الثلاثاء، ليتلقى الهزيمة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .



