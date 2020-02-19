أحمد رفعت: تركيا استولت على مساحات كبيرة من سوريا

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن الشعب السوري قريب جدًا من نظيره المصري، موضحًا أن العدو الذى يهاجم سوريا هو نفس العدو لمصر، وهو رجب طيب أردوغان رئيس تركيا.

وأضاف أحمد رفعت خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الأتراك بالكامل لديهم أطماع فى سوريا، موضحًا أن تركيا استولت مساحات كبيرة منها.

وأشار الصحفي أحمد رفعت إلى أن ما يتم فى سوريا هى سياسة تركيا وليست فكرة اردوغان، موضحًا أن اى رئيس سيأتى لتركيا سيقوم بنفس ما يقوم به أردوغان ولكن بنسب.

وأوضح الصحفي أحمد رفعت، أن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، هو المهندس لما يتم فى سوريا، وأكد أن الهدف من كل ما يتم فى سوريا هو إعادة الامبراطورية التركية، وعدم وجود دولة كوردية فى الجنوب.

ولفت الصحفي أحمد رفعت إلى أن اردوغان شخص مجنون ويقوم بعمل مشكلات كثيرة، واوربا تعلم أنه شخص أرعن.