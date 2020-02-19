لفتة إنسانية.. محافظ البحر الأحمر يستجيب لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير مكان لبيع الخضار والفاكهة

لاحظ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، خلال زيارته التفقدية لقرية الشيخ الشاذلى، اليوم الأربعاء، مواطناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أهالى القرية، فتوجه إليه مسرعًا للاستماع إليه ومعرفة طلباته.





سأل المحافظ المواطن قائلًا " أنا تحت أمرك، ليك أي طلبات؟"، رد المواطن "شكرًا لاهتمامك، طلبي الوحيد توفير كشك لبيع الخضار والفاكهة".





رد محافظ البحر الأحمر قائلًا" من عنيا، بس الاكشاك ممنوعة، هوفرلك مكان لبيع الخضار والفاكهة"، وكلف مدينة مرسى علم ببحث الحالة الاجتماعية للمواطن مع توفير مكان ملائم له.





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