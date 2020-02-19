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فن

انتهاء أزمة مدحت العدل وشركة أوبر بالتراضي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:31 م
مدحت العدل
مدحت العدل
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نبيل العدوى
انتهت أزمة السيناريست مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، وشركة "أوبر" للنقل بعد جلسة ودية قبل ساعات.

القصة تعود إلى دعوة قضائية قرر العدل رفعها على الشركة بعد أن قامت بالتعدي على حقوقه كمؤلف لفيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بدون ترخيص كتابي مسبق منه كمؤلف.

وتولى مكتب المحامي الدكتور حسام لطفي القضية، وبعد أن تواصل بالشركة العالمية وتم إخطار الجهات المعنية بما تم من تعد يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة وغلق المنشأة المتعدية ومصادرة مواد التعدي ونشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، دون إخلال بالتعويضات المدنية المستحقة.

وقد حقق الإعلان الذى تصدره الفنان محمد هنيدى نجاحا لافتا، مستغلا فيه عدد من شخصيات أفلامه.
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