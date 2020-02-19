قرار مفاجئ من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن محاولات الانفصال

أعلن رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد، اليوم الأربعاء، الاعتماد على سلاح جديد، في مواجهة أعداء بلاده، وذلك خلال خطاب أمام سكان منطقة "سليت".





وكتب الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي على تويتر قائلا: "شعب سليت معروف بعملهم القوي وتفانيهم، ونحن نتفهم جميع تساؤلاتكم، وسنبذل قصارى جهدنا للرد على كل سؤال لكم".





واضاف: "في الوقت الحالي يتم تسليح الشباب لتعليمهم الحرب، لكننا سنعتمد على سلاح جديد ألا وهو القلم والقلم الرصاص".





وتابع: "أما بالنسبة على البنية التحتية والحكم الرشيد والأوضاع الحالية التي أبديتم قلقكم بشأنها، فكل ما يمكنني قوله إننا نبذل قصارى جهدنا لتحسين أوجه حياة كل الشعب الإثيوبي".





وفيما يخص محاولات الانفصال من بعض العرقيات قال: "شهدت حديث البعض عن إنشاء مناطق بعدد من العرقيات في المنطقة، ولاحظت حديث البعض عن إنشاء مناطق حكم ذاتي، وجهتي النظر حاليا محل احترام وسندرس جميع الخيارات على أن نصل إلى قرار يرضيكم جميعا".



