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تعليم

انطلاق المهرجان الرياضي الأول لفتيات جامعة الزقازيق

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول للفتيات، بمشاركة فرق الألعاب الجماعية لمختلف الكليات، وبحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وخلال المهرجان، أكد " شعلان" أن الجامعة تهتم خلال العام الدراسي بتنظيم عدد من المبادرات والمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة بهدف جذب الطلاب والطالبات للمشاركة فيها بما يتناسب مع ميولهم واهتماماتهم مشيرًا إلي أن ممارسة الرياضة تساعد علي تنمية روح المشاركة وتوطيد الروابط بين الطلاب بعضهم البعض من خلال تنفيذ المسابقات التي تساعد علي تنمية روح العمل الجماعي والمنافسة الايجابية بين الطلاب.

وأضافت الدكتورة أمال يوسف أن الهدف من تنظيم المهرجان هو نشر الثقافة الرياضية بين الطالبات بمختلف الكليات بالجامعة من خلال تنظيم المسابقات الرياضة في الألعاب الجماعية "كرة السلة – كرة الطائرة- كرة اليد" وتدريبات الزومبا داخل وحدة اللياقة بالكلية.
انطلاق المهرجان الرياضي الأول لفتيات جامعة الزقازيق
انطلاق المهرجان الرياضي الأول لفتيات جامعة الزقازيق
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