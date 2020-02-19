ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة . بينما غادرت 6 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .









وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10540 طن فوسفات و 7000 طن يوريا .









وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1018 طن خشب و 3401 طن حديد و 28652 طن ذرة و 192 طن مواسير و 1463 طن فول .

‎





بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 65 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1258 حاوية مكافئة.





اقرأ أيضا :









ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57976 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94184 طنا .

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2526 طن قمح ، في حين غادر 943 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52350 من البضائع العامة منها 96 سيارة نقل محملة بـ 4229 طن قمح .