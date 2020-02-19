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أخبار البلد

وزير النقل: مصر تحتل المركز ٢٨ عالميا في جودة الطرق .. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:33 م
لفريق مهندس كامل
لفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل
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أحمد أبوشوشة
شارك وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في مناقشات المائدة المستديرة حول أمن وسلامة الطرق في أفريقيا والتي ينظمها الاتحاد الإفريقي وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق بالسويد، حيث أعرب وزير النقل خلال المناقشات عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل الأفريقي مع الوزراء بالدول الأفريقية والاتحاد الأفريقي.

واستعرض "الوزير" الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من الحوادث في إطار كونها دولة أفريقية تمر بنفس الظروف التي تمر بها شقيقاتها من الدول الأفريقية المختلفة، لافتا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها تصميمات الطرق وسلوك قائد المركبة وتفعيل آليات القانون لتقليل نسبة الوفيات.

وهو ما أهل مصر للتقدم في الترتيب العالمي لجودة الطرق والوصول إلى المركز ٢٨ عالميا، مع الإشارة إلى استعداد مصر نقل خبراتها في هذا المجال للدول الإفريقية والتعاون مع كافة مؤسسات الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

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