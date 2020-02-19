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فن

ساندي تروي تجربتها الشخصية مع طليقها بأغنية"على خشبة المسرح"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:33 م
ساندي
ساندي
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آيه عاطف
حرصت الفنانة ساندي، على التحدث عن تجربتها الشخصية، مع طليقها من خلال أحديث أغنياتها، التي تحمل إسم "على خشبة المسرح"، ووجهت رسالة للجمهور في نهاية الفيديو كليب.

قالت ساندي:" قراري بعد كلامهم ودعمهم ودعمكوا في ازمتي .. كان اني اكمل .. حاجات كتير اتغيرت فيا من وقتها .. بقيت اقوى .. قمت ووقفت على رجلي تاني .. واديني معاكم .. مفيش للفشل والاستسلام مكان في حياتي".

بينما نقول كلمات الأغنية :"على خشبة المسرح وقفت .. حياها جمهورها وحيت .. ورا ضحكة رسمت ملامحها كام دمعة فعيونها اتخبت .. غنت عن واحدة بريئة كان هو شايفها طريقة .. بيها يحقق أحلامه ويسيبها في أي دقيقة .. وطبيعي عشان بتحبه أمنت على روحها لقلبه .. عاشت علشانه اكتشفت إنها كدا بتموت جنبه .. كم الفرص اللي سابتها علشان يكون في حياتها .. كان حلمها تبني حكاية وخيانته ليها هدتها".

"على خشبة مسرح" كلمات: أسامة محرز، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع: كريم عبدالوهاب.

يذكر أن مرت الفنانة ساندي، بإزمة مع طليقها الذي كان يستغلها فنيًا للوصول إلى أهدافه الشخصية حتى إستطاعت ان تنفصل عنه وتتزوج من جديد وتكمل مسيرتها الفنية.
ساندي تروي تجربتها الشخصية مع طليقها بأغنية"على خشبة المسرح"
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